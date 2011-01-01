Новогодняя ночь в Минске прошла без ЧП, в празднествах приняли участие свыше 45 тысяч человек

Новогодняя ночь для минских служб экстренной помощи оказалась спокойнее, чем в будние дни и прошла без чрезвычайных происшествий.

Всего в новогодних празднествах приняли участие свыше 45 тысяч человек, а их безопасность обеспечивали около тысячи сотрудников органов внутренних дел.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

От имени столичной милиции хочу поблагодарить граждан, которые с пониманием отнеслись к мерам безопасности, которых требует от нас время. Эти меры безопасности стали для них уже традиционными, но и граждане вели себя достаточно корректно.

Четыре возгорания зафиксировано Министерством чрезвычайных ситуаций. Бытовые пожары были оперативно ликвидированы. Никто из граждан не пострадал.

Андрей Гапоненко, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:

За минувшие сутки крупных чрезвычайных ситуаций не произошло. Осуществлено четыре выезда — в основном, это мелкие пожары в жилых домах. Спасено средств на сумму порядка 66 миллионов рублей. Подразделения минского гарнизона переведены на усиленный вариант ведения службы.

Довольно спокойно прошло дежурство и у медиков. Вызовов было намного меньше, чем в другие праздничные дни. Гололёдные травмы получили 13 человек. Двое минчан пострадало от пиротехники. Врачи «скорой помощи» работали в штанном режиме и находились во всех местах массовых гуляний, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».