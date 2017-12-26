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Новогодняя иллюминация в Минске будет работать до 7 января

26 декабря 2017 20:23
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Новости Беларуси. Огни иллюминации будут гореть на главных улицах и проспектах столицы ежедневно вплоть до православного Рождества. Такое решение приняли 26 декабря в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новогодняя иллюминация в Минске будет работать до 7 января-1

Включается иллюминация с 06:00 до 09:00, а также после 17:00.

Это красиво и ненакладно для городского бюджета. Помимо этого, все 18 украшенных елок также будут радовать минчан до 7 января.

# общество # Фотофакт # Новый год

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