Новогодняя иллюминация в Минске будет работать до 7 января

Новости Беларуси. Огни иллюминации будут гореть на главных улицах и проспектах столицы ежедневно вплоть до православного Рождества. Такое решение приняли 26 декабря в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Включается иллюминация с 06:00 до 09:00, а также после 17:00.

Это красиво и ненакладно для городского бюджета. Помимо этого, все 18 украшенных елок также будут радовать минчан до 7 января.