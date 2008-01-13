Новогодняя иллюминация порадует минчан в последний раз

В канун старого Нового года праздничные огни будут освещать столичные проспекты до 24 часов. Затем начнется демонтаж гирлянд и установок. Напомним, столичные осветители обновили в этом сезоне новогоднюю иллюминацию более чем на треть и использовали энергосберегающие лампы, которые потребляют в 10 раз меньше энергии. Всего столицу освещали порядка 150 тысяч лампочек иллюминации. А на главной городской елке, на Октябрьской площади, сияло почти 8 тысяч огней.