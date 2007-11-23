Новогодняя елка в каждый дом

Лера Мулугета обошла представительниц более 20 стран мира.
О строительстве новой велотрассы договорились мэры городов-побратимов на международном форуме в Литве.
Соответствующий указ подписал глава государства.
В эту промышленную зону входят земли ЗАО "Атлант" и коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия "Совхоз-агрофирма "Рассвет".
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