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Новогодняя елка в каждый дом

23 ноября 2007 20:43
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Белорусские лесники обещают - деревьев хватит всем желающим, и стоимость их будет невысокой. А вот за незаконную вырубку грозит штраф от 600 тысяч до 1,5 миллионов рублей.
# общество

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