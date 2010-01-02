Новогодний звездопад Квадрантиды 3 января достигнет максимума

Если повезет с безоблачной погодой, то в час можно увидеть около 120 бело-желтых метеоров.

Это хотя и кратковременный, но на редкость колоритный поток. Сами падающие звезды будут не слишком яркие, поскольку скорость вхождения метеорных частиц в верхние слои атмосферы Земли только 42 км/с.

Метеорный поток Квадрантиды наблюдается с 26 декабря по 3 января — это третий по интенсивности звездный дождь после Персеид и Геминид и один из самых коротких.

В январе ожидается еще одно значимое астрономическое событие: 15 января жители Африки, островов Индийского океана, Индии и стран Юго-Восточной Азии смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Максимальная продолжительность кольцеобразной фазы составит около 11 минут, сообщает БЕЛТА.