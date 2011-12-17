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Новогодний праздник в рамках Республиканской благотворительной акции «Наши дети» прошел в одном из домов-интернатов Гродно

17 декабря 2011 14:06
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Новости Беларуси, Гродно. Воспитанники получили сладкие подарки из рук министра образования Сергея Маскевича. Для них подготовили костюмированный бал. А библиотека детского учреждения пополнилась большой коллекцией книг.

До середины февраля такие мероприятия будут проходить по всей Беларуси. Помощь и подарки к новогодним и рождественским праздникам получат все дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Кульминация акции – главный новогодний праздник во Дворце Республики 27 декабря. На него приглашены почти 2,5 тысячи детей со всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:
Это акция, которая направлена на то, чтобы привлечь внимание и общественности, и государственных структур к вопросам детства. Чтобы посетить детские дома, посетить тех, кто в силу разных обстоятельств особо нуждается в помощи, в поддержке.

Фото. Новогодний праздник в рамках Республиканской благотворительной акции «Наши дети»

Фото. Новогодний праздник в рамках Республиканской благотворительной акции «Наши дети»

Фото. Новогодний праздник в рамках Республиканской благотворительной акции «Наши дети»

Фото. Новогодний праздник в рамках Республиканской благотворительной акции «Наши дети»

Фото. Новогодний праздник в рамках Республиканской благотворительной акции «Наши дети»

Фото. Новогодний праздник в рамках Республиканской благотворительной акции «Наши дети»

# общество # Фотофакт

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