Новогодний костюм напрокат можно будет взять в минских домах быта

На вопросы ведущей отвечает начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Андрей Новиков.

Что предлагает сфера услуг в предновогодние дни минчанам?

Андрей Новиков:

Организации бытового обслуживания предлагают населению такие услуги, как прокат новогодних карнавальных костюмов, заказ поздравления сказочным персонажам.

Организации бытового обслуживания пошли на то, чтобы предоставить скидки до 50% ветеранам Великой Отечественной войны и лицам пожилого возраста. Конкретную информацию о размере скидок можно получить в информационно-справочной службе бытового обслуживания населения по телефону 167.

Скидки будут предоставляться на химическую чистку и крашение одежды, чистку ковровых изделий, услуги прачечной и парикмахерских.

Андрей Новиков, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома, рассказал о том, какие скидки будут предоставлять организации бытового обслуживания к Новому году, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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