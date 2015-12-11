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Новогодний десант Дедов Морозов высадится в Могилеве 11 декабря

11 декабря 2015 17:34
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Новости Беларуси. До Нового года остается всего три недели. И в Могилеве уже сегодня, 11 декабря, дали старт празднованиям оригинальным способом — на железнодорожном вокзале высадился новогодний десант. В город приехали около 50 Дедов Морозов.

С железнодорожного зимние волшебники пересели на автомобильный транспорт. Проехали они по всему городу. А затем пешком — на радость горожанам — вернулись на центральную площадь, где самый почтенный Дед Мороз зажег огни на зеленой красавице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Новый год

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