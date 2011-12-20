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Новогодние торжества в Минске начнутся 24 декабря: в городе пройдет шествие Дедов Морозов и Снегурочек

20 декабря 2011 18:34
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Новости Беларуси, Минск. Всего минчан ждут более полутысячи развлекательных мероприятий, в том числе театральные и кинопремьеры. А в новогоднюю ночь гуляния будут проходить на 60 площадках.

По традиции, самые массовые праздники – у Национальной библиотеки, Дворца спорта и на Октябрьской площади. А в 1.30 небо над Минском озарит праздничный салют, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Салют в этом году состоится у обелиска «Минск – город-герой». Начала салюта – в 1.30. В течение 20 минут залпы будут украшать ночное небо. Более 50% – это новые формы, новые приемы, которые используются в пиротехнике.

# общество

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