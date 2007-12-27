Новогодние праздники для детей проходят по всей Республике

Главная елка Могилева собрала более 600 ребят со всех районов области.

Приглашение на новогодний бал в городской Дворец детского творчества получили лучшие ученики школ региона, воспитанники домов-интернатов, дети из многодетных семей. После развлекательной программы и костюмированного шоу все получили подарки, а также побывали на мюзикле.

Настоящим сюрпризом для детей Гомельщины стал 130-килограммовый торт и множество других сладостей. В государственном цирке города на традиционный благотворительный праздник собрались около полутора тысяч детей из всех районов области.

Новогоднее представление и танцевально-развлекательная программа для детей области прошла в Бресте. А в Гродно, кроме представления, завтра ребят ждет сладкий стол и премьера новогоднего шоу в кукольном театре. Каждый участник праздника получит в подарок красочную детскую энциклопедию.

