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Новогодние подарки и настоящий праздник воспитанникам Минского детского дома № 2 подарила телекомпания СТВ

31 декабря 2011 09:08
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Новости Беларуси, Минск. Над его воспитанниками мы шефствуем уже много лет. А сегодня ведущие на время превратились в Деда Мороза и Снегурочку и устроили для детей настоящий праздник. Сотрудники канала загадывали ребятам загадки, вместе с ними пели песни и водили хоровод вокруг елки.

Сразу и не догадаешься, что за этой бородой прячется один из новостных ведущих телеканала. Сниматься на телевидении для ведущих и репортеров – дело привычное. Но сегодня они примерили на себя роли сказочных героев.

Ребенок:
Я был очень рад увидеть настоящего Деда Мороза.

То, что наш Дед Мороз настоящий, можно было поверить даже взрослому. Стихотворения рассказывали наперебой, а потом и вовсе – хором.

Лина Сидорович, воспитатель ГУО «Детский дом №2 города Минска»:
Для каждого ребенка, который с нетерпением ждет Нового года, гости, радость, которую они приносят, представления и подарки – это просто необычайная радость.

Новый Год для детей – любимый праздник. А для таких ребят – особенно. Ведь для них главное не игрушки и сладости под елкой, а внимание и забота.

Улыбки не сходили с их лиц. Танцы, песни, стихи, рисование – все свои умения и таланты дети раскрыли меньше чем за час. И, как оказалось, отгадывать загадки им нравится больше, чем получать подарки.

Ну и какой Новый год без подарков? Телекомпания пришла не с пустыми руками. На этот раз подарком от СТВ стали настольные игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фрукты и мороженое – сладкое дополнение к празднику

Ирина Смольская, ведущая СТВ:
А что нужно этим ребятишкам — им нужно внимание, тепло, забота, наши улыбки. А самое главное, что им нужно, — если бы я была волшебницей, я бы загадала — чтобы у этих детишек, у всех детишек Беларуси появились родители, мама и папа.

Олег Степанюк, ведущий СТВ:
И главное — верить, что чудо исполнится. А для этого нужна всего лишь малость — не стесняйтесь делать добро.

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

# общество # Фотофакт

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