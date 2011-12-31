Новогодние подарки и настоящий праздник воспитанникам Минского детского дома № 2 подарила телекомпания СТВ

Новости Беларуси, Минск. Над его воспитанниками мы шефствуем уже много лет. А сегодня ведущие на время превратились в Деда Мороза и Снегурочку и устроили для детей настоящий праздник. Сотрудники канала загадывали ребятам загадки, вместе с ними пели песни и водили хоровод вокруг елки.

Сразу и не догадаешься, что за этой бородой прячется один из новостных ведущих телеканала. Сниматься на телевидении для ведущих и репортеров – дело привычное. Но сегодня они примерили на себя роли сказочных героев.

Ребенок:

Я был очень рад увидеть настоящего Деда Мороза.

То, что наш Дед Мороз настоящий, можно было поверить даже взрослому. Стихотворения рассказывали наперебой, а потом и вовсе – хором.

Лина Сидорович, воспитатель ГУО «Детский дом №2 города Минска»:

Для каждого ребенка, который с нетерпением ждет Нового года, гости, радость, которую они приносят, представления и подарки – это просто необычайная радость.

Новый Год для детей – любимый праздник. А для таких ребят – особенно. Ведь для них главное не игрушки и сладости под елкой, а внимание и забота.

Улыбки не сходили с их лиц. Танцы, песни, стихи, рисование – все свои умения и таланты дети раскрыли меньше чем за час. И, как оказалось, отгадывать загадки им нравится больше, чем получать подарки.

Ну и какой Новый год без подарков? Телекомпания пришла не с пустыми руками. На этот раз подарком от СТВ стали настольные игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фрукты и мороженое – сладкое дополнение к празднику

Ирина Смольская, ведущая СТВ:

А что нужно этим ребятишкам — им нужно внимание, тепло, забота, наши улыбки. А самое главное, что им нужно, — если бы я была волшебницей, я бы загадала — чтобы у этих детишек, у всех детишек Беларуси появились родители, мама и папа.

Олег Степанюк, ведущий СТВ:

И главное — верить, что чудо исполнится. А для этого нужна всего лишь малость — не стесняйтесь делать добро.