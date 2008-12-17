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Новогодние гуляния в столице пройдут с размахом

17 декабря 2008 14:51
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Сегодня организаторы впервые приоткрыли праздничный занавес и рассказали о зимних торжественных перспективах. Новогодний марафон стартовал уже в Шапито с программой "Африканская зима в цирке". Традиционными площадками станут Дворец Спорта, там разместится городская ярмарка, Национальная библиотека, где 1 января пройдет новогоднее шоу и несомненно Дворец Республики, где ждет детей главная елка страны. Одним из самых красочных моментов станет театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек 25 декабря. Самый главный минский волшебник проедет по городским улицам не на упряжке, а на отечественном тракторе "Беларус".
# общество

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