Новогодние гуляния в столице пройдут с размахом

Сегодня организаторы впервые приоткрыли праздничный занавес и рассказали о зимних торжественных перспективах. Новогодний марафон стартовал уже в Шапито с программой "Африканская зима в цирке". Традиционными площадками станут Дворец Спорта, там разместится городская ярмарка, Национальная библиотека, где 1 января пройдет новогоднее шоу и несомненно Дворец Республики, где ждет детей главная елка страны. Одним из самых красочных моментов станет театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек 25 декабря. Самый главный минский волшебник проедет по городским улицам не на упряжке, а на отечественном тракторе "Беларус".