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Новогодние гуляния в Беларуси прошли без происшествий

02 января 2023 07:26
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Новости Беларуси. Новогодние гуляния без происшествий. Сотрудники правоохранительных органов в праздничную ночь обеспечивали порядок более чем на 1 500 площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые масштабные мероприятия традиционно прошли в Минске и областных центрах. Общественная безопасность была обеспечена.

Новогодние гуляния в Беларуси прошли без происшествий-1

Экипажи ГАИ по-прежнему дежурят на дорогах. Одна из главных задач – выявить водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. При этом МВД благодарит граждан за понимание и культурное поведение. Сегодня, 2 января, в нашей стране также праздничный день. Милиция и внутренние войска продолжают работать в усиленном режиме.

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# Новый год # общество # Фотофакт

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