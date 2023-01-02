Новогодние гуляния в Беларуси прошли без происшествий

Новости Беларуси. Новогодние гуляния без происшествий. Сотрудники правоохранительных органов в праздничную ночь обеспечивали порядок более чем на 1 500 площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые масштабные мероприятия традиционно прошли в Минске и областных центрах. Общественная безопасность была обеспечена.

Экипажи ГАИ по-прежнему дежурят на дорогах. Одна из главных задач – выявить водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. При этом МВД благодарит граждан за понимание и культурное поведение. Сегодня, 2 января, в нашей стране также праздничный день. Милиция и внутренние войска продолжают работать в усиленном режиме.