Новогоднее обращение Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко

Дорогие друзья! Новый год - это семейный праздник. Он такой не только для родных, но и для всех нас, большой семьи - народа Беларуси. В эти минуты мы особенно ощущаем своё единство: рабочий и Президент, крестьянин и предприниматель, директор завода и учитель, врач и военный. Мы - нация. Нация, не раздираемая политической борьбой и переделом собственности, а сплочённая общей целью обустройства нашего Отечества. Ведь народ, пустивший смуту в свой дом, обречён на исчезновение.



Каждый год приносит как успехи, так и проблемы. Перед боем курантов мы вспоминаем и то, и другое. Если говорить прямо, уходящий год был, пожалуй, самым сложным в истории нашего молодого государства. Жесточайшее политическое и экономическое давление, введение различных санкций, потоки лжи и дезинформации. Лидеры некоторых стран, чтобы отвлечь внимание от своих проблем, вдруг "озаботились" ситуацией в Беларуси. Забывая при этом, что речь идёт не о каком-то штате в их собственном государстве, а о суверенном европейском государстве. К чему приводит такая "демократизация", наглядно проявилось в Югославии, Ираке, Афганистане, да и на территории бывшего Советского Союза. Нескончаемые политические интриги, коррупция, экономический спад, разруха. Но самое главное - эти страны попали в полную зависимость к своим "учителям".



Нам же не могут простить, что Беларусь, выстрадавшая свою независимость, не соглашается стать их марионеткой. Серьёзнейшей проверкой на прочность нашей экономики стал рост цен на энергоресурсы. Сегодня можно сказать открыто: по своим последствиям это такой масштабный удар, который любую страну мог бы привести к обвалу. Но нас не удалось поставить на колени. Сильных трудности только закаляют. Мы не просто выстояли. Мы обеспечили развитие Беларуси. Трудолюбие, мужество, мудрость белорусского народа заслуживают самой глубокой признательности! Те, кто предвещал нам неминуемый крах, и те, кто его нам желал, не учли главного: мы стали единой, сплоченной нацией - молодой, энергичной, сильной духом.



За годы становления суверенитета, преодолевая немыслимые трудности, белорусский народ возмужал и готов всеми средствами отстаивать собственный путь развития. Положив на чаши весов плюсы и минусы уходящего года, понимаешь, что его проблемы ещё больше нас закалили и доказали исторический факт - Беларусь состоялась как независимое, самодостаточное государство.



Дорогие соотечественники! Трудности научили нас жить по средствам, бережно, по-хозяйски, с любовью относиться к своему Отечеству. Период выживания уже пройден. Сегодня решаются качественно новые задачи - ускоренное и инновационное развитие экономики. В этот труднейший год открыты 24 новых производства. Среди них такие уникальные, как выпуск газетной бумаги, производство бесшовных труб, вагонов, бытовой техники, дизельного двигателя четвёртого поколения, биотоплива и ряд других, о которых даже не мечтали в советские времена.



Посмотрите, как поднялось сельское хозяйство. Мы уже не боремся за урожай, как в былые годы. Работаем спокойно и системно, применяя отечественную технику и собственные новейшие технологии, постоянно добиваясь высоких результатов на полях и фермах. 2007 год войдёт в историю и тем, что впервые белорусская нефть была добыта на американском континенте. Мы создаём производства не только в своей стране, но и за её пределами. Наши инвестиции уже пошли в Венесуэлу, Китай, Иран, другие регионы планеты.



Белорусские торговые марки приобретают мировую прописку. Многовекторность нашей внешней политики получает новое звучание и масштаб. Мы верны как традиционным союзникам, так и открыты для новых партнёров.



Дорогие земляки! Пожалуй, самую радостную новость принёс нам Год ребёнка, которым был объявлен 2007 год. Число маленьких граждан Беларуси значительно увеличилось. И я хочу от всего сердца поблагодарить наших прекрасных женщин, матерей за этот бесценный подарок. Вы даёте жизнь не только детям, но и своей стране. Низкий вам поклон! Просто замечательно, что становится почитаемым и престижным иметь в семьях трёх и более детей. Уже сегодня мы достигли уровня рождаемости, который прогнозировался лишь на конец текущей пятилетки. Это значит, что родители верят в будущее своих детей и будущее Беларуси.



Конечно, государство - не Дед Мороз, который может приносить подарки и раздавать обещания. Понятно, что и в следующем году будет немало проблем и трудностей. Но страна продолжит стремительное движение вперёд. Мы существенно увеличим строительство жилья. По-настоящему возродим малые города и сёла, сделаем всё, чтобы в них людям жилось не хуже, чем в столице.



В новых экономических реалиях будут созданы благоприятные условия для свободного развития частной инициативы. В следующем году должен быть окончательно завершён процесс дебюрократизации. Это своего рода экзамен для всех органов власти. Государство обеспечит рост зарплат, пенсий, стипендий. Особое внимание уделим социально незащищённым и малообеспеченным гражданам. Ни один нуждающийся в государственной помощи без неё не останется!



Но самое главное - это здоровье людей. Поэтому 2008 год будет объявлен в Беларуси Годом здоровья. В самом широком смысле этого слова: здоровья человека, семьи, общества и страны. Усилия надо направить на развитие медицины, образования, спорта, формирование здорового образа жизни и культуры взаимоотношений, на защиту экологии и нравственных ценностей. Вместе, всей страной, мы должны создавать мир, достойный наших детей, комфортный для каждого жителя Беларуси, уютный для наших гостей.



Дорогие друзья! Господь подарил нам прекрасный край, наполненный душевной красотой. Так давайте беречь нашу святую землю с нежным именем Беларусь. Пусть в новом году ваши дома согреваются теплом семейного очага, а детские рисунки оживляют их только яркими красками. Оставьте в прошлом одиночество, невзгоды и печаль. Откройте свои сердца любви, добру, состраданию и взаимопониманию. От всей души желаю каждому из вас счастья, удачи, новых побед и свершений, мира и благополучия.



С новым годом, друзья!