Новогоднее обращение Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко к белорусскому народу

Дорогие друзья! Через несколько мгновений нам предстоит перевернуть ещё одну страницу нашей истории. Истории государства и народа, истории каждого из нас.

365 строчек уходящего 2011 года написаны будто бы в один миг. Но они вобрали в себя всю палитру наших чувств: огорчения и вдохновения, невзгоды и радости, переживания и надежды.

У меня как Президента страны есть уникальная миссия – в эти волнующие праздничные минуты заглянуть в ваши дома и поздравить с Новым годом.

Видимо, каждый из вас уже дал свою оценку истекшему году: кто-то назвал его тяжелым, кто-то удачным... Сегодня уже не имеет значения, каким он был. Важно, что он был. Он – наша история: побед и неудач, свершений и разочарований. Его не исправить и не переделать. А вот уроки из событий уходящего года извлечь надо.

Мы не допустили экономического краха, безработицы, свёртывания социальных программ и разлада в обществе. Мы не прогнулись под проблемами. Не дали им оседлать нас. Наперекор всему доказали, что являемся крепкой и сплочённой семьёй. Единой и поистине великой нацией! Мы можем и должны этим гордиться!

Хочу от всего сердца поблагодарить всех вас за понимание и поддержку, за стойкость и оптимизм. И особенно за ваше доверие! Спасибо всем, кто самоотверженно трудился на благо страны. Крестьянам – за богатый урожай. Рабочим и инженерам, строителям и шахтёрам, руководителям предприятий – за энергию и предприимчивость. Учителям, врачам, учёным, всей нашей интеллигенции – за вдохновенный и благородный труд. Людям в погонах – за мужество и чувство долга. Земной поклон нашим замечательным женщинам, чьи забота и доброта согревают наш уютный белорусский очаг.

В последние дни года я побывал у сотен детишек, которым нужна помощь государства. Поздравляя их от моей крохотной семьи с Новым годом, я спросил у них о пожеланиях и обрадовался ответу: они просили, чтобы в моем новогоднем обращении к белорусскому народу нашлось место им, будущему нашей страны. Я им обещал и свое обещание выполняю! В эти мгновения уходящего года хочу обратиться не только к детям, но и ко всей молодежи Беларуси: любите свою землю, цените ее, оберегайте от невзгод и потрясений. Делайте это потому, что другой земли, имя которой Родина, у вас никогда не будет! Только она сможет вас согреть в лютую стужу и дать глоток холодной воды в жару! На ней жить вам и вашим детям!

Дорогие соотечественники! Человеческое пребывание на хрупкой планете Земля очень кратковременное. И всё же у каждого из нас есть возможность преобразить этот мир и своё Отечество. Надо только сделать правильный выбор того, кaк мы будем жить. Поставить перед собой цель и твёрдо, упорно, настойчиво идти к её достижению – это наш путь. Это судьба сильного народа и жизнеспособного государства. Сделать Беларусь сильной и уважаемой, превратить её в комфортный и благополучный дом для всех – такую задачу мы определили для себя в качестве наиважнейшей. Убеждён: вместе, рука об руку мы добьёмся этой великой цели.

Вы должны быть уверены – государство сделает всё возможное для поддержки конкретного человека и его семьи. Но при этом мы обязаны чётко усвоить: никто и ничто не принесёт нам спокойствия и благодати, кроме нас самих. Как будем работать – так будем и жить.

И ещё. Сегодня самый ценный ресурс – время. Если остановимся в развитии, замедлим темпы или собьёмся с ритма – можем отстать на годы. К финишу придут самые стойкие, упорные и выносливые. И белорусы просто обязаны быть среди победителей. Мы способны на это!

У нас с вами есть замечательная черта – чувство локтя. Мы всегда были честны, никогда не предавали ближнего. Все проблемы решали сообща, помогая и сопереживая друг другу. Давайте же свято ценить и беречь это качество!

Дорогие друзья! Вот-вот пробьют часы и мы войдём в новый год с добрыми мыслями и радостными надеждами. Говорят: самые счастливые люди – те, кто слишком занят, чтобы думать об этом. Так давайте не рассуждать, а творить своё счастье.

Пусть забота о Беларуси живёт в сердце каждого из нас! Пусть дело, которому вы отдаёте себя, приносит вам материальный достаток, внутреннее удовлетворение и добрую славу. Пусть бескорыстная любовь, которую вы щедро дарите своим близким, сторицей возвращается вам. Давайте сделаем всё, чтобы глаза белорусских детей искрились улыбками, радостью и надеждой. Чтобы благополучие навсегда поселилось в наши дома.

Счастья, здоровья, удачи вам, дорогие друзья!

С Новым годом!