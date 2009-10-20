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Нового персонажа «Симпсонов» создадут фанаты

20 октября 2009 08:55
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В честь 20-летия мультсериала, его авторы объявили конкурс на создание нового персонажа. Принять участие могут все желающие.

По информации BBC News, конкурс будет проходить только до конца этой недели, и победитель получит путевку в Лос-Анджелес, где сможет встретиться с создателями сериала. А сам придуманный персонаж появится в серии, запланированной на 31 января 2010 года. В этой же серии примет участие Крис Мартин из группы Coldplay.

Напомним, что «Симпсоны» - самый длинный сериал в истории американского телефидения. Всего в 20 сезонах вышла 451 серия. Показ мультфильма начался 17 декабря 1989 года на телеканале «FOX».

# общество # Культура

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