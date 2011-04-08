Новое здание суда Минского района открыли в белорусской столице

Здесь 8 залов для судебных заседаний. Они отвечают всем международным требованиям по проведению гражданских и уголовных процессов.

Внедрили здесь и новейшие технологии. Так, с помощью специального оборудования голос свидетеля может быть изменен, а судебное заседание может быть зафиксировано на видео. Есть специальная комната, которая обеспечивают полную анонимность во время допроса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Хованский, председатель суда Минского района:

Могут быть изменены и изображение, и звук — свидетель будет чувствовать себя полностью защищенным. Вход в эту комнату ведет не из общего коридора, есть отдельная лестница.