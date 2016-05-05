Новое учебное заведение появилось в столице – Минский городской педагогический колледж

Новости Беларуси. В столице создано государственное учреждение образования «Минский городской педагогический колледж». Учредителем выступил Мингорисполком.

Создание колледжа обусловлено повышенным спросом на специалистов для растущего числа учреждений дошкольного и начального школьного образования столичного региона. Набор осуществляется по специальностям: «начальное образование» и «дошкольное образование».

Для организации приема абитуриентов в колледже создается приемная комиссия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.