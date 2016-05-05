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Новое учебное заведение появилось в столице – Минский городской педагогический колледж

05 мая 2016 19:05
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Новости Беларуси. В столице создано государственное учреждение образования «Минский городской педагогический колледж». Учредителем выступил Мингорисполком.

Создание колледжа обусловлено повышенным спросом на специалистов для растущего числа учреждений дошкольного и начального школьного образования столичного региона. Набор осуществляется по специальностям: «начальное образование» и «дошкольное образование». 

Для организации приема абитуриентов в колледже создается приемная комиссия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Образование в Беларуси

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