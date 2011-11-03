Новое ток-шоу на СТВ «Такова судьба»: самые невероятные человеческие приключения без купюр

Новости Беларуси. Минск. Герои проекта – люди с необычной и, в то же время, непростой судьбой. В этом сезоне ток-шоу изменило не столько обертку, сколько содержание. У программы новая концепция, гости и новые ведущие.

Последние приготовления – и 4 ноября зритель увидит новое ток-шоу. Скандалы, интриги, сенсации – «Такова судьба» расскажет о самых невероятных человеческих приключениях без купюр. В каждом выпуске – истории реальных людей, у которых в жизни возникли проблемы.

Разрешить жизненные неурядицы помогают специально приглашенные в студию эксперты. А ведущим ток-шоу, Екатерине Забенько и Антону Мартыненко, пришлось даже пройти специальный тренинг по общению в студии. Как оказалось, разговорить людей об их же проблемах не так и просто. Тем не менее, без скандалов на шоу не обойдется.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Главное отличие этой программы от «Судьбы» прошлого сезона – повышенная провокационность. Страсти будут пылать, люди будут очень эмоционально разговаривать. Уже на первых программах все вырывали друг у друга микрофон. Потому что поднимаются острые темы.

В первой же программе героиня метнула сапогом в человека, который назвал ее тряпкой.

Особенность ток-шоу – его многогранность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В студии – и эксперты, и представители противоположной точки зрения, что чаще всего и провоцирует участников дискуссии на бурные эмоции. Масло в огонь подливают и ведущие, которым предписана роль провокаторов.

Иван Пинигин, режиссер ток-шоу «Такова судьба»:

Актуальность проекта в том, что он касается каждого человека. Любовь, верность, предательство, отцы и дети. Темы самые животрепещущие. И сами герои вдруг идут на такие откровения, которые перед передачей даже не оговаривались. В этом и состоит таинство телевидения, чтобы на лобном месте рассказать о самом сокровенном.

Уже в ближайших программах зрители СТВ узнают пикантные подробности из жизни артистов, а простые белорусы дадут уроки вождения по извилистым дорогам судьбы.

Нужно ли женщине быть сильной, как получить признание художнику и кого из белорусских мужчин можно считать метросексуалом. Ответы на многие вопросы – уже 4 ноября в прайм-тайм.

Богдан Швайбович, продюсер ток-шоу «Такова судьба»:

Мы будем в конце каждой программы вывешивать темы на ближайшую съемку. И люди, которые захотят поучаствовать, могут позвонить и поучаствовать в нашей программе и в качестве зрителя, и в качестве гостя или эксперта.

Запись нового ток-шоу проходит в телецентре Института журналистики БГУ, а заодно и становится площадкой, где юные акулы пера могут наблюдать за работой опытных режиссеров, журналистов и телеведущих. А, связавшись с творческой группой проекта, принять участие в программе может любой желающий.