Новое ток-шоу на СТВ «Такова судьба»: самые невероятные человеческие приключения без купюр

Последние приготовления – и 4 ноября зритель увидит новое ток-шоу. Скандалы, интриги, сенсации – «Такова судьба» расскажет о самых невероятных человеческих приключениях без купюр. В каждом выпуске – истории реальных людей, у которых в жизни возникли проблемы.
Разрешить жизненные неурядицы помогают специально приглашенные в студию эксперты. А ведущим ток-шоу, Екатерине Забенько и Антону Мартыненко, пришлось даже пройти специальный тренинг по общению в студии. Как оказалось, разговорить людей об их же проблемах не так и просто. Тем не менее, без скандалов на шоу не обойдется.
Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Главное отличие этой программы от «Судьбы» прошлого сезона – повышенная провокационность. Страсти будут пылать, люди будут очень эмоционально разговаривать. Уже на первых программах все вырывали друг у друга микрофон. Потому что поднимаются острые темы.
В первой же программе героиня метнула сапогом в человека, который назвал ее тряпкой.
Особенность ток-шоу – его многогранность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В студии – и эксперты, и представители противоположной точки зрения, что чаще всего и провоцирует участников дискуссии на бурные эмоции. Масло в огонь подливают и ведущие, которым предписана роль провокаторов.
Иван Пинигин, режиссер ток-шоу «Такова судьба»:
Актуальность проекта в том, что он касается каждого человека. Любовь, верность, предательство, отцы и дети. Темы самые животрепещущие. И сами герои вдруг идут на такие откровения, которые перед передачей даже не оговаривались. В этом и состоит таинство телевидения, чтобы на лобном месте рассказать о самом сокровенном.
Уже в ближайших программах зрители СТВ узнают пикантные подробности из жизни артистов, а простые белорусы дадут уроки вождения по извилистым дорогам судьбы.
Нужно ли женщине быть сильной, как получить признание художнику и кого из белорусских мужчин можно считать метросексуалом. Ответы на многие вопросы – уже 4 ноября в прайм-тайм.
Богдан Швайбович, продюсер ток-шоу «Такова судьба»:
Мы будем в конце каждой программы вывешивать темы на ближайшую съемку. И люди, которые захотят поучаствовать, могут позвонить и поучаствовать в нашей программе и в качестве зрителя, и в качестве гостя или эксперта.
Запись нового ток-шоу проходит в телецентре Института журналистики БГУ, а заодно и становится площадкой, где юные акулы пера могут наблюдать за работой опытных режиссеров, журналистов и телеведущих. А, связавшись с творческой группой проекта, принять участие в программе может любой желающий.