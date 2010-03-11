Новое средство против дорожных ям придумали в Италии

Двое итальянских студентов Доменико Диего и Кристина Коррадини придумали новую технологию укладки асфальта, которая позволит снизить количество повреждений автомобилей от дорожных ям.

Они предлагают укладку дополнительного яркого цветного слоя на несколько сантиметров ниже основного дорожного покрытия, в случае повреждения которого водителям будет легче заметить выбоину и объехать ее. Кроме того, этим методом смогут воспользоваться и дорожные службы: он позволит им быстрее диагностировать проблемные зоны, нуждающиеся в замене покрытия.

Для построения своей идеи молодые люди провели аналогию между дорожным полотном и человеческой кожей, которая при повреждениях меняет цвет. Например, когда кто-то получает царапину, место повреждения воспаляется и сразу становится красным. По их мнению, такой же принцип может быть применим и к дорогам, сообщает БЕЛТА.

Этот новый способ строительства дорог отображен программе Доменико и Кристины под названием «Инициатива дорожной безопасности», тестирование которой ожидается в этом году в Италии. Если ее признают экономически выгодной и способной решить проблемы, связанные с выбоинами на дорогах, то эта идея может быть реализована и в других странах.