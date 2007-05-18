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Новое применение алкоголю нашли японские учёные

18 мая 2007 10:55
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Они предложили заправлять автомобили местной рисовой водкой сакэ. Производство нового топлива из рисовой шелухи уже идет полным ходом. Из килограмма сырья получается полкило этанола. Новое топливо подходит не ко всем автомобилям, а только с пригодными для этого двигателями. Цены на такое горючее будут значительно ниже, чем на обычный бензин. Проект стартует в качестве эксперимента. Если он окажется удачным, производство этанола на базе рисовой шелухи запустят в промышленных масштабах.
# общество

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