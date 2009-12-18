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Новое оборудование появилось у брестских таможенников

18 декабря 2009 12:49
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В международном пункте пропуска «Козловичи» заработала рентген-установка.

Она помогает видеть машину практически насквозь. Специальный сканер тщательно обыскивает транспортное средство, не проникая внутрь. А черно-белая картинка на мониторе дает представление о форме груза. Аппарат способен увидеть проволоку толщиной в два миллиметра даже через металлический кузов.

Только за первые дни работы рентген-установка помогла таможенникам выявить несколько десятков правонарушений. Аналогичными устройствами позже оснастят и другие таможенные посты.

Юрий  Дердюк, начальник отдела проведения операций таможенного контроля Брестской таможни:
– Это скорость. Группой из трех человек при помощи нового устройства мы можем сканировать до 5 машин в час и даже, возможно, и больше при ритмичной подаче. Ранее такой возможности не было. Все подозрительные машины отправляли на рампу, открывали и досматривали товар вручную.

# общество

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