Новобранцы ждут отправки в войска

Этой весной и летом на срочную военную службу будет призвано около 10 тысяч юношей, 3 тысячи пройдут службу в резерве.: У студента БНТУ Виталия Галая остались позади медицинская комиссия и первое знакомство с офицерами военкомата, теперь его пригласили на заседание призывной комиссии, которую возглавляет заместитель главы администрации района. И Виталия, и других призывников встретили приветливо, еще раз просмотрели документы, побеседовали. Решение комиссии будущие солдаты узнают позже, но Галай надеется, что его желание стать военным связистом комиссия примет во внимание. Партизанский военкомат нынче не узнать - при помощи Минского горисполкома здесь произвели капитальный ремонт, появилось новое оформление, ждут своих героев и стенды. Увиденное приятно удивило даже ветеранов, которые тоже участвовали в беседе с призывниками. Говорят, вот бы все наши военкоматы так выглядели! Призывного ресурса в Партизанском районе столицы более, чем достаточно - есть из кого выбирать лучших для службы в армии. Военком контингентом призывников вполне доволен. Отправка в войска пройдет в конце июля, и к этому времени будущие защитники Отчизны уже будут знать свою воинскую специальность.