Новейшие технологии на службе пограничников

В Гродненской области на участке Белорусско-Польской границы, впервые в Республике внедрена система видеонаблюдения.

Отныне военнослужащим первой пограничной заставы нести службу будет проще. Участок государственной границы фиксируют камеры видеонаблюдения. Поводом для установки такой системы охраны рубежей стал Августовский канал. По нему проходит граница. Чтобы туристы не забрели в запретную зону, камеры следят за каждым движением.

Запись изображения ведется круглые сутки. Весь материал хранится в специальной базе данных. С введением видеонаблюдения ни один правонарушитель не рискнул появиться на этом участке.

А если учесть, что установлены видеокамеры всего в десятке метров друг от друга, Августовское направление государственной границы можно назвать самым охраняемым в Республике.

