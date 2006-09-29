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Новейшая история Беларуси - на обсуждении у историков стран СНГ

29 сентября 2006 11:27
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Ведущие историки стран СНГ собрались в Национальной Академии наук. Впервые на международном уровне обсуждаются проблемы трактования новейшей истории Беларуси, которая охватывает период с момента обретения суверенитета республики и до настоящего времени.Участники конференции намерены внести предложения по дополнению учебников истории, и совершенствованию методов преподавания гуманитарных предметов в школах. Белорусские ученые обсудят также с российскими и украинскими коллегами вопросы становления белорусской государственности и перспективы интеграции Беларуси с Россией.
# общество

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