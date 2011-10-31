Новая версия национального правового онлайн-портала начала работать в Беларуси

Белорусский правовой портал существует почти восемь лет. За это время он превратился в главный информационный банк законодательства и правовой системы страны. Ежегодно сайт посещают более миллиона пользователей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Александр Бобцов, заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь:
Изменению подлежала не только программная составляющая, но и его структура. Сегодня это 14 разделов, которые похожи на большую многотомную энциклопедию. Также сделан акцент на полноценный доступ ко всему массиву нормативно-правовой базы страны.