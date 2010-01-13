Новая традиция. Встречи минчан и руководства всех служб Мингорисполкома в каждом районе города

Подобная народная встреча состоялась в Заводском районе. Собрание провел исполняющий обязанности председателя городской администрации Николай Ладутько.

Внимание к этой сцене притягивают отнюдь не красные шторы. Руководство Мингорисполкома в полном составе отвечает на вопросы жителей Заводского района. Впрочем, место встречи выбрано не случайно. Район хоть и на окраине столицы, зато в центре экономических показателей. МАЗ, Атлант, Минский завод колесных тягочей - предприятия, на которых даже во время мирового финансового сохранили штат и зарплату. Жители благодарят за хорошие условия работы, но не забывают и о наболевшем. Мол, почему в местных поликлиниках очередь к терапевтам, а в больницах - нет свободных мест?

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Пройдет 4 года и в Минске появится современная крупнейшая в Беларуси больница на 1100 коек с родильным отделением, оснащенная современным оборудованием и тогда мы проблему койко-мест решим.



Немало вопросов и к коммунальным службам.

- Таяние снега сейчас пойдет. И нам, чтобы пройти в магазин «Простор», надо надевать резиновые сапоги. Нет никакой дороги вообще.

Иван Гуринович, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Мы сегодня успели расширить подъезд с улицы Могилевской, но он не обеспечивает полный подъезд к этому гипермаркету. И перед нами стоит задача в первом полугодии сделать нормальные подъезды.



Вопрос о газификации поселка Малый Тростинец вызывает особо жаркую дискуссию. Провести в дома голубое топливо вот уже три года - розовая мечта жителей.

Евгений Стрелковский, генеральный директор УП «Мингаз»:

Я сегодня связывался с отделом инвестиций и строительства города в части выделения средств. Эти вопросы решены. И к августу эти работы будут выполнены.

Более 30 каверзных вопросов и столько же грамотных ответов. Политический брейн-ринг затянулся на несколько часов. Такие встречи станут регулярными. Видеться с жителями районов городские власти намерены каждый месяц. А значит в ближайшие 9 месяцев родятся сотни решений проблем.

Татьяна Харлинская, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.