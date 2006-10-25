Новая техника - новые возможности

У столичных спасателей весной 2007 года появится первый в Беларуси пожарный подъемник высотой 90 метров. Средства на оборудование стоимостью 3,5 млрд. рублей будут выделены из республиканского бюджета. Пожарным подъемником можно будет управлять с земли с помощью видеокамеры.

Сегодня в городском управлении МЧС имеется три автомашины с пожарными лестницами длиной 53 метра. Вместе с тем появление высотных зданий до 30 этажей диктует необходимость приобретения более современной техники. В перспективе столичные спасатели намерены приобрести подъемник высотой 110 метров, а также малогабаритные вертолеты, которые смогут приземляться на крыши высотных домов для эвакуации пострадавших.