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Новая техника - новые возможности

25 октября 2006 13:55
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У столичных спасателей весной 2007 года появится первый в Беларуси пожарный подъемник высотой 90 метров. Средства на оборудование стоимостью 3,5 млрд. рублей  будут выделены из республиканского бюджета. Пожарным подъемником можно будет управлять с земли с помощью видеокамеры. 
Сегодня в городском управлении МЧС имеется три автомашины с пожарными лестницами длиной 53 метра. Вместе с тем появление высотных зданий до 30 этажей диктует необходимость приобретения более современной техники. В перспективе столичные  спасатели намерены приобрести подъемник высотой 110 метров, а также малогабаритные вертолеты, которые смогут  приземляться на крыши высотных домов для эвакуации пострадавших.
# общество

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