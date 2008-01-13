Новая техника для работы в Антарктиде

Минприроды Беларуси планирует закупить тяжелую технику для работ в условиях крайнего Юга.

Наши полярники создают здесь первую белорусскую станцию. Техника должна быть устойчивой к коррозии и выдерживать арктические морозы. Средняя температура зимних месяцев в центре материка - минус 65, летом - 40 градусов ниже нуля. А в Восточной Антарктиде, где находится полюс холода Земли, в 1983 году был зарегистрирован температурный рекорд - минус 89.

Скорее всего, изготовителем техники для Антарктики станет отечественное предприятие. Планируется, что первая поставка машин-подъемников и погрузчиков на самый южный материк состоится уже в текущем году. В целом проект по закупке и транспортировке техники в Антарктиду рассчитан до 2010 года.

