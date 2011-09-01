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Новая школа открылась в минском микрорайоне Брилевичи

01 сентября 2011 12:20
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Традиционно к 1 сентября в Беларуси открываются новостройки. Детей встречают семь новых школ и пять дошкольных учреждений. По два — в Брестской, Могилевской, Гомельской и Витебской областях.

В Гродно новоселье справила школа в микрорайоне Вишневец-3. Современное здание оборудовано и всеми необходимыми элементами безбарьерной среды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Впервые звонок прозвенел в столичной школе №9. Новая альма-матер открыла двери в микрорайоне Брилевичи. Здесь проживает немало молодых и многодетных семей. И школа была просто необходима. В первый учебный год за парты сядут около 700 детей.

В торжественной обстановке директору вручили символический ключ от здания, а красную ленту перерезали министр образования Беларуси и мэр города.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:
Здесь все предусмотрено для того, чтобы качественным был учебно-воспитательный процесс, было приятно и учиться, и работать. Здесь отличные условия для занятия физкультурой, работы кружков. То есть, все условия для творческого развития личности.

Евгений Доброневский, директор средней школы №9 Минска:
Школа построена в новом микрорайоне, она действительно была очень востребована. И с большой радостью мы сегодня принимаем практически 700 учащихся. Все детки проживают в непосредственной близости от школы.

# общество # Образование

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