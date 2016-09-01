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Новая школа для более 500 ребят открылась 1 сентября в поселке Нарочь

01 сентября 2016 17:05
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Новости Беларуси. В День знаний в поселке Нарочь открылась новая школа. Учиться здесь будут более полутысячи ребят. Построили учебное заведение в рекордно короткие сроки – меньше чем за год.

Для обучения и развития школьников здесь есть все. Лингафонный кабинет, библиотека, актовый, спортивный и тренажерный залы. Расположенный поблизости школьный стадион представляет собой комплекс из 10 спортивных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Наша сегодняшняя школа достаточно серьезно соответствует тем требованиям, которые вообще сейчас человечество предъявляет к образованию. Я приводил цифры о том, что наша система образования считается в мире одной из лучших, во всяком случае по оценке ООН мы входим в тридцатку стран. Важно то, что у нас образование имеет всеобщий характер, что у нас грамотность населения практически стопроцентная. Это нам кажется практически очевидным, как само собой разумеющимся, но в мире это совсем не так.

# общество # Школы в Беларуси # Андрей Кобяков

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