Новая редакция закона Беларуси о соцзащите инвалидов вступает в силу

Документ включает такие термины, как «инвалид», «специализированное рабочее место». На законодательном уровне впервые определен термин «социальная защита инвалидов».В новом документе появился целый раздел «Средства межличностного общения». Так, жестовый язык, который используют люди с нарушением слуха, отныне получает господдержку. Он будет изучаться в учреждениях образования, а услуги по переводу будут бесплатными. А ещё законом предусматривается не только создание, но и сохранение специализированных рабочих мест для инвалидов. По статистике, сейчас на учете в органах по труду, занятости и соцзащите состоят более пятисот тысяч инвалидов.