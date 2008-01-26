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Новая редакция Трудового кодекса Беларуси уже вступила в силу

26 января 2008 18:07
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Основные изменения коснулись регулирования социально-трудовых отношений и отпусков. Отдыхать теперь белорусы будут 24 календарных дня. Отпуск в размере 56 дней сохранят учителям и преподавателям, которые непосредственно работают с детьми. У других сотрудников системы Минобразования продолжительность отпуска изменится. В новом кодексе также оговорена и максимальная продолжительность рабочего дня - не более 12 часов. В минтруда и соцзащиты считают, что подобные нововведения заставят нанимателей обеспечить белорусам нормальный режим работы.
# общество

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