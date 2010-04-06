Новая программа развития загрязненных радиацией территорий разрабатывается в Беларуси

В Правительстве сегодня обсуждали выполнение госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Создаваемый документ рассчитан на ближайшие пять лет. Акценты в нем — на дальнейшее социально-экономическое развитие пострадавших регионов.

2010 — последний год, когда работает нынешняя пятилетняя госпрограмма. На ее реализацию из бюджета в текущем году еще выделят более 700 миллиардов рублей. Продолжится строительство социально значимых объектов, а также производство продукции по республиканским и международным нормативам.

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Главная задача этой программы заключается в том, чтобы обеспечить переход от реабилитационных мероприятий по наиболее проблемным направлениям преодоления последствий катастрофы к целенаправленному социально-экономическому возрождению и устойчивому развитию пострадавших регионов.

Вместе с тем пока остается нерешенным и ряд проблем. В первую очередь — кадровые. На заседании это особо отметил глава Правительства Сергей Сидорский. Это, в свою очередь, тянет за собой экономические проблемы и низкую рентабельность отдельных хозяйств. Так что контроль за экономикой и социальной сферой пострадавших регионов продолжится.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Каждый год Правительство принимает программы, которые обходятся нам очень дорого — это серьезные средства. В соответствии с решением Главы государства, эти деньги распределены по областям, и облисполкомы несут полную ответственность за их целевое использование на местах.