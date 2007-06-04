Новая опытная разработка белорусских спасателей

Белорусские спасатели создали отечественный мобильный диагностический комплекс по контролю за остаточной устойчивостью зданий и сооружений. На разработку установки ушло полтора года и потрачено 80 млн. рублей.

В процессе эксплуатации несущие конструкции зданий изнашиваются. Это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. С 2002 года для оперативного контроля остаточной устойчивости сооружений использовалась российская установка. Но и она со временем устарела. Как оказалось, это спецоборудование не поддается ремонту.

Если проблемы российского комплекса начинались с метрологической калибровки и ремонта, то преимущества белорусского с них и начинаются. Датчики серийные - всегда можно заменить новыми. Комплекс снимает показания датчиков, а специальная программа анализирует полученные данные. На их основе и делается вывод о техническом состоянии здания, выявляются дефекты и повреждения. В одном только Минске диагностике подлежит огромное количество сооружений.

Мобильная установка полностью отвечает своему названию. В нее можно внести любые коррективы, сделать дополнения. Мобильно, просто и недорого. Серийная стоимость комплекса должна составить около 50 млн. рублей. Немаловажно, что деньги на разработку остались в Республике и пошли на нашу отечественную науку.