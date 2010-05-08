Новая мировая война сегодня уже невозможна, полагает Горбачев

Экс-президент СССР Михаил Горбачев убежден, что конфликт масштаба Второй мировой войной в нынешних условиях уже невозможен.

«Конечно, когда столько оружия, столько войск и столько нерешенных вопросов, могут конфликты возникать, и они возникают. Но я не думаю, что сегодня мы вправе со всей серьезностью утверждать, что такая война возможна в масштабах мирового конфликта. Нет, я не думаю так», — сказал он в интервью ИТАР-ТАСС.

«Все-таки кончилась «холодная война», много чего произошло и разоруженческие процедуры идут, — продолжил он. — Сейчас единственная проблема — найти адекватные методы жизни в этом глобальном мире, особенно в том, что касается безопасности».

Бывший советский лидер в целом позитивно оценил усилия руководства страны в этом направлении, отметив, в частности предложения о создании новой системы европейской безопасности, не раз озвученные президентом РФ Дмитрием Медведевым. «Я бы поддержал вот это его мнение, которое он настойчиво повторяет, относительно создания системы безопасности в Европе. Я думаю, это правильно, тут он прав», — сказал Горбачев.

Он также сообщил, что будет участвовать во всех торжественных мероприятиях по случаю 65-летия Победы. «Да, конечно, буду», — сказал он.