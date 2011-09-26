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Новая линия для сортировки твердых коммунальных отходов появилась на минском заводе по переработке мусора

26 сентября 2011 17:46
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Импортное оборудование сейчас проходит испытания.

Чтобы реализовать этот проект, площадь приемного отделения увеличили вдвое. Благодаря реконструкции предприятие не только увеличит мощность, но и начнет заготовку новых видов вторичных материальных ресурсов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Жуковец, главный инженер государственного предприятия по обращению с отходами:
На сегодня завершены пуско-наладочные работы. Мы работаем в режиме обкатки.
Окончательно акт ввода в эксплуатацию будет подписан в конце сентября. С октября мы начнем ее эксплуатировать.

# общество

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