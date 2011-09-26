Новая линия для сортировки твердых коммунальных отходов появилась на минском заводе по переработке мусора

Импортное оборудование сейчас проходит испытания.

Чтобы реализовать этот проект, площадь приемного отделения увеличили вдвое. Благодаря реконструкции предприятие не только увеличит мощность, но и начнет заготовку новых видов вторичных материальных ресурсов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Жуковец, главный инженер государственного предприятия по обращению с отходами:

На сегодня завершены пуско-наладочные работы. Мы работаем в режиме обкатки.

Окончательно акт ввода в эксплуатацию будет подписан в конце сентября. С октября мы начнем ее эксплуатировать.