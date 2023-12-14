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Новая лаборатория откроется в Несвижском заводе медпрепаратов уже в 2024 году

14 декабря 2023 12:59
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Выпуск инновационной продукции. Как белорусские предприятия находят новые пути развития и какими импортозамещающими товарами могут похвастаться наши производители? Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на Несвижский завод медицинских препаратов.

Новая лаборатория откроется в Несвижском заводе медпрепаратов уже в 2024 году-1

Завод медицинских препаратов постоянно развивается. Здесь начали возводить здание новой лаборатории, которая позволит обеспечить более качественную биологическую безопасность лекарственных препаратов. Будут проводить новые виды испытаний на бактериальные эндотоксины, уходя от лабораторных тестов на животных. Закупят и новое оборудование.

Лабораторию планируют ввести в строй уже в 2024-м. К слову, в планах у завода и выпуск новой импортозамещающей продукции, которая сегодня востребована на рынке. Сейчас один препарат находится на стадии регистрации, еще пять в разработке.

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# Предприятия Беларуси # общество

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