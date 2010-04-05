Новая концепция военно-технической политики белорусского государства будет представлена Президенту в ближайшее время

Разработкой её сейчас занимаются в Госкомвоенпроме.

Глава ведомства Сергей Гурулев доложил об этом Александру Лукашенко. Основные пункты концепции — обеспечение вооруженных сил современными видами оружия и совершенствование военно-технического сотрудничества с другими странами.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Основная цель — это ритмичная работа оборонного сектора экономики, непосредственно подчиненных Госкомвоенпрому организаций с целью обеспечения наших вооруженных сил и других силовых структур современными образцами вооружения, а также интенсификация, поднятие на новый уровень военно-технического сотрудничества с другими государствами. Вы знаете, что в декабре был подписан Договор с Российской Федерацией по военно-техническому сотрудничеству. С нашей стороны процедурная работа проведена, мы будем представлять его на ратификацию, то же самое делают российские коллеги. Это позволит упростить и упорядочить нашу работу.