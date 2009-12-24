Новая Концепция национальной безопасности будет создана в Беларуси

Глава государства принял с докладом госсекретаря Совбеза Леонида Мальцева.

Концепцию Национальной безопасности необходимо усовершенствовать, с тем, чтобы она в полной мере соответствовала современным вызовам и угрозам и содействовала поддержке экономической, социальной и политической стабильности в стране.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Жизнь течет, изменяется, появляются новые вызовы и угрозы и поэтому система безопасности нуждается в совершенствовании. Необходимо в первой половине 2010 года отработать новую Концепцию Национальной безопасности, которая бы являлась не только ориентиром для работы всех государственных структур, но являлась бы методологической основой для организации этой работы.

Сегодняшний доклад Главы Совбеза состоялся в рамках встреч, которые Президент будет проводить с недавно назначенными чиновниками — Леонид Мальцев возглавил Совет Безопасности 4 декабря.