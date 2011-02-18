Новая городская электричка из Швейцарии: скорость – 160 км/ч, вместимость – 300 человек

Городская электричка последнего поколения впервые встала на белорусские рельсы. Новинка была изготовлена в Швейцарии. 18 февраля поезд прибыл в Минск, где ближайшие несколько месяцев будет проходить обкатку. Курсировать по белорусским магистралям она начнет ближе к лету.

Когда-то два француза уже удивили мир этими кадрами. Спустя 115 лет история кинематографа повторилась и в Беларуси. Прибытия швейцарского поезда ждали с нетерпением целый год. Теперь же европейский комфорт и белорусская железная дорога, наконец-то, соединились

Расстояние от пункта А до пункта Б он преодолевает быстрее многих иномарок. 160 км/ч для отечественных стальных магистралей – долгожданный рубеж. Впрочем, у пассажиров от таких скоростей дух не захватывает. Новый электропоезд будто бы и не едет совсем. Скорее, плывет по рельсам.

Валерий Мазец, заместитель начальника службы локомотивного хозяйства Белорусской железной дороги:

Существует система кондиционирования, сейчас работает система обогрева, звуковое сообщение, видео. Вся информация, необходимая для пассажира, в этом электропоезде есть.

Контракт со швейцарская компанией на поставку 10 поездов был в марте прошлого года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Обещанного три года ждать не пришлось. Европейский производитель и сам оказался в растерянности – так быстро, как для белорусского заказчика поезда еще не делались.

Штефан Гейзенберг, специалист швейцарской компании:

Это были действительно крайне сжатые сроки. Несмотря на то, что здесь совершенно новая концепция. Вы видите, это полностью открытый состав. И наш поезд вот настолько лучше, чем у других.

Здесь не только скорость больше. Количество дверей и то выросло в два раза, а число пассажиров для обычных электричек и вовсе заоблачное – 300 человек.

Управляет 30-метровым городским экспрессом один человек. Раньше смотреть приходилось только на дорогу, теперь же – все внимание на приборную панель. Сенсорный дисплей – вместо спидометра, джойстик – вместо стоп-крана.

Николай Рубайло, машинист электропоезда:

Одной кнопки недостаточно. Какое-то обучение нужно иметь.

Чтобы получить место в этом кресле, белорусским машинистам пришлось заново учиться ездить. Причем, не где-нибудь, а по европейским железным дорогам.

В ближайшие несколько месяцев электричку будет ожидать новый тест-драйв, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но уже на белорусских магистралях.

А вот свою главную цель – курсировать между центром столицы и пригородом – она начнет выполнять ближе к лету.

Уже в конце следующий недели из Швейцарии в Беларусь прибудет второй электропоезд. Впрочем, дело здесь даже не в количестве. Главное, что их появление на наших железных дорогах меняет сам формат пассажирских перевозок.