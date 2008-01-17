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Новая газовая котельная открылась в туркомплексе "Нарочь"

17 января 2008 14:51
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Это первый объект в курортном поселке, переведенный с мазута на голубое топливо. На новую постройку и оборудование потрачено более 1 миллиарда рублей. И такая же сумма составит ежегодную экономию. Эти средства будут вложены в реконструкцию туркомплекса. Кроме того, котельная позволит снизить экологическую нагрузку на Нарочанский регион. В настоящее время рассматривается возможность постройки газовых котельных еще для двух санаториев Федерации профсоюзов.
# общество

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