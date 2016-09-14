Новая дорога появилась в Минске: от перекрестка Притыцкого – Неманская до Одинцова – Скрипникова

Новости Беларуси. Новый маршрут на карте Минска. Во Фрунзенском районе завершилось строительство новой дороги. Она протянулась от перекрестка улиц Притыцкого и Неманской до улицы Одинцова, где пересекается с улицей Скрипникова. Правда, пока дорога пустует. Проходит необходимые проверки перед тем, как принять первых автомобилистов. Планируется, что для движения трассу откроют уже текущей осенью.

По статусу это магистральная дорога – 706 метров в длину и 23 в ширину, трехполосная в каждом направлении. Для того, чтобы провести новую дорогу, понадобился всего один год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Рута, заместитель генерального директора строительной организации:

Все основные виды работ завершены. Завершены работы по выносу всех инженерных коммуникаций. Здесь предусмотрены четыре остановки общественного транспорта, три светофорных объекта.