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Новая дорога появилась в Минске: от перекрестка Притыцкого – Неманская до Одинцова – Скрипникова

14 сентября 2016 17:10
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Новости Беларуси. Новый маршрут на карте Минска. Во Фрунзенском районе завершилось строительство новой дороги. Она протянулась от перекрестка улиц Притыцкого и Неманской до улицы Одинцова, где пересекается с улицей Скрипникова. Правда, пока дорога пустует. Проходит необходимые проверки перед тем, как принять первых автомобилистов. Планируется, что для движения трассу откроют уже текущей осенью.

По статусу это магистральная дорога – 706 метров в длину и 23 в ширину, трехполосная в каждом направлении. Для того, чтобы провести новую дорогу, понадобился всего один год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Рута, заместитель генерального директора строительной организации:
Все основные виды работ завершены. Завершены работы по выносу всех инженерных коммуникаций. Здесь предусмотрены четыре остановки общественного транспорта, три светофорных объекта.

# общество # Автодороги Беларуси

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