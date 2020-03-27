Прямой эфир

Новация не имеет аналогов в Беларуси. Технологию феномного анализа древесных растений разработали в БГУ

27 марта 2020 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали уникальную технологию, которая позволяет регистрировать физиологические изменения растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря этой новации уже успешно выращено около 30 тысяч саженцев.

Новация не имеет аналогов в Беларуси. Технологию феномного анализа древесных растений разработали в БГУ-1

Не имеющая аналогов в Беларуси технология помогает оценивать жизнеспособность растений и помогает производить их качественный и оперативный отбор. Такой подход особенно эффективен при селекции ценных сельскохозяйственных сортов.

Технологию феномного анализа древесных растений разработал коллектив ученых биологического факультета БГУ. Ребятам удалось применить ее не только в лабораторных условиях, но и на открытом грунте. Уже очевидно, что разработка является экономически более выгодной, чем существующие зарубежные предложения.

Новация не имеет аналогов в Беларуси. Технологию феномного анализа древесных растений разработали в БГУ-4

# Ученые # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Боевая работа по имитированным воздушным целям. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков
27 марта 2020 06:36

Боевая работа по имитированным воздушным целям. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков

Более 4500 белорусов смогли вернуться на родину благодаря содействию госорганов
27 марта 2020 06:23

Более 4500 белорусов смогли вернуться на родину благодаря содействию госорганов

Все приезжающие в Беларусь должны будут находиться в самоизоляции
26 марта 2020 19:52

Все приезжающие в Беларусь должны будут находиться в самоизоляции