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Ноу-хау по-белорусски: черная таблетка помогает вывести из организма радионуклиды

09 июня 2010 16:01
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Секреты борьбы с терроризмом и преступностью раскрыли в Минске правоохранители, спасатели и военные. На стендах они представили и целые системы, и отдельные разработки. Так, препарат, разработанный белорусскими учеными, так называемая черная таблетка, помогает вывести из организма радионуклиды и очистить его без амбулаторного вмешательства. На 20 килограмм веса достаточно одной таблетки. Еще одно свойство препарата – возможность очистить воду и убить вирусы.
# общество # Фотофакт

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