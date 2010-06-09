Ноу-хау по-белорусски: черная таблетка помогает вывести из организма радионуклиды

Вандалы отпилили конечности у бронзовых скульптур

Эта лягушка хоть и с короной на голове, но царевной ее уже не назовешь – вот такие вот чудеса превращений. С тех пор как эта монументальная красотка сменила болото на уже не живописный сквер на Руссиянова, в скульптурном царстве не заладилось.