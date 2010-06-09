Ноу-хау по-белорусски: черная таблетка помогает вывести из организма радионуклиды
Секреты борьбы с терроризмом и преступностью раскрыли в Минске правоохранители, спасатели и военные. На стендах они представили и целые системы, и отдельные разработки.
Так, препарат, разработанный белорусскими учеными, так называемая черная таблетка, помогает вывести из организма радионуклиды и очистить его без амбулаторного вмешательства. На 20 килограмм веса достаточно одной таблетки. Еще одно свойство препарата – возможность очистить воду и убить вирусы.