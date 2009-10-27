Норвежский миллионер откроет в доме Бергмана художественный центр и фонд

Дом Ингмара Бергмана на шведском острове Форе, где режиссер прожил последние 47 лет, купил норвежский миллионер Ханс Гуде Гудесен, археолог и ученый-изобретатель, который сделал состояние на IT-технологиях.

Гудесен откроет в доме художественный центр и фонд совместно с дочерью режиссера Лин Ульман, сообщает NEWSru.com со ссылкой на Variety.

Напомним, дом Бергмана на острове Форе в соответствии с завещанием великого режиссера, после его смерти в 2007 году был выставлен на продажу через аукцион Christie’s. В какую сумму он обошелся Гудесену, не уточняется.

Центр в доме Бергмана будет рассчитан на художников и представителей других направлений искусства, включая кино и театр.

Гудесен также был одним из самых активных покупателей на торгах, в рамках которых была распродана коллекция вещей Бергмана. По словам Ульман, миллионер связался с ней еще до аукциона, рассказав о своих планах купить вещи и дом режиссера, чтобы обустроить на Форе художественный центр.

«Это прекрасное решение, и замечательно, что есть люди, которые могут и хотят это сделать», - написала Ульманн в своем официальном заявлении.

Бергман впервые побывал на острове Форе в 1960 году в поисках натуры для съемок картины «Сквозь тусклое стекло» и, по собственным словам, влюбился в это место.

Дом был окончательно построен в 1967 году. Поместье состоит из четырех строений, одно из которых служило Бергману личным кинотеатром. Сам дом выполнен в «шведском стиле» полностью из дерева и стоит в окружении дюн и сосен.

На этом острове Бергман снял несколько фильмов («Час волка», «Страсть Анны», «Персона», «Стыд», «Сцены из супружеской жизни» и «Сквозь тусклое стекло»). Он и похоронен неподалеку вместе с последней женой пианисткой Ингрид фон Розен.