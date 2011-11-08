Норвежские бабушки снялись обнажёнными для эротического календаря

Новости Норвегии. Жительницы норвежской деревни Вестфолд решили сняться обнажёнными для календаря на 2012 год. Доходы от продаж будут перечислены Ассоциации по борьбе с раком молочной железы.

Женщин Вестфолда в возрасте от 32 до 80 лет решили бросить вызов сложившемуся образу идеальной женщины. Они хотели развеять предрассудки и показать, что женские тела могут быть красивыми во всех формах и размерах, сообщает www.ctv.by.

Фотографии были сделаны в заброшенной фабрике фотографом Ниной Гундерсен Дьерфф. «Для меня было важно создать достойные фотографии, и я думаю, нам это удалось. Это показывает, как красивы женщины. Почему вы должны терять красоту, даже если становитесь старше? Важно бросить вызов идеалам красоты и видению реальности», — отметила сама фотограф.

Фото: bygdekvinnelaget.no