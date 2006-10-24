"Норд-Ост". Россия скорбит по погибшим:

Четыре года назад в Москве разыгралась страшная трагедия, унесшая жизни 130 человек. Вечером 23 октября 2002 года во время показа мюзикла "Норд-Ост" 40 бандитов во главе с Мовсаром Бараевым ворвались в Театральный центр, взяв в заложники 912 человек, в числе которых было немало женщин и детей.

То, что произошло через неполные трое суток, потрясло весь мир. В четверг утром, 26 октября родственники погибших придут на место трагедии на Дубровке. У мемориальной доски с именами погибших перед входом в театральный центр учащиеся школ района будут держать в руках 130 белых воздушных шаров, по числу погибших в результате теракта.