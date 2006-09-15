"Ноосферная экономика и социальная политика"

Под таким названием в Академии наук Беларуси вышла книга. Два года назад на встрече с научной общественностью Президент страны Александр Лукашенко потребовал от работников Института экономики создать методическое, в некотором роде учебное, пособие, которое было бы полезно госчиновникам и учебным заведениям, где готовят руководящие кадры.

Главная особенность книги в том, что она сориентирована на инновационный путь развития. В новом издании рассматриваются достижения и проблемы белорусской экономики, даются рекомендации по способам их решения.