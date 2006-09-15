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"Ноосферная экономика и социальная политика"

15 сентября 2006 11:58
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Под таким названием в Академии наук Беларуси вышла книга. Два года назад на встрече с научной общественностью Президент страны Александр Лукашенко  потребовал от работников Института экономики создать методическое,  в некотором роде учебное, пособие, которое было бы полезно госчиновникам и учебным заведениям, где готовят  руководящие кадры.
Главная особенность книги в том, что она сориентирована на инновационный путь развития. В новом издании рассматриваются достижения и проблемы белорусской экономики, даются рекомендации по способам их решения.
# общество

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