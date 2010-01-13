Нонсенс! Одна половина многоэтажки живет без лифта, вторая – платит за него более 40 тысяч рублей!

Часть жителей 9-этажки под Минском больше двух лет живут без лифта. При строительстве забыли заложить электрический кабель, а гарантийное обслуживание оборудования истекло. Их соседи решили эту проблему, но получили другую. Пользование лифтом в месяц каждой квартире обходится в 40 тысяч белорусских рублей.

С толстой сумкой на плече и ребенком на руках Александра Михайлова преодолевает ступеньку за ступенькой с седьмого этажа каждый раз, когда выходит на улицу.

Александра Михайлова:

– Если папы нет дома, в командировке. Ребенок не гуляет.

В одном километре от Минска в 9-этажке во всех четырех подъездах люди больше двух лет живут без лифта. 9 этажей – вверх и вниз пешком, как преодоление и испытание себя, против силы притяжения.

Алеся Высоцкая:

– У меня двое маленьких детей – 3 и 5 лет. На улицу выйти проблема. Когда подымаемся на 2-м, потом на 5-м этажах отдыхаем.

Лифт поставили, акт готовности подписали, но когда настало время пуска железной кабины, вспомнили, что при строительстве забыли заложить электрический резервный кабель.

Петр Басалай, главный специалист инспекции департамента контроля и надзора за строительством по Минской области:

– При строительстве шахты лифтов были нарушены установка закладных деталей и монтаж лифтового оборудования.

Вопрос с лифтом так и висел бы в воздухе, если бы им не занялся новый председатель Ждановичского ЖСПК. Ему пришлось наверстывать работу за своего предшественника, который не довел дело до ума. И подвижки с лифтом, кажется, появились.

Проектировщики, строители, наладчики по предписанию стройнадзора в ближайшее время должны оживить лифты. Только гарантийное обслуживание уже недействительно. Поэтому, прежде чем лифт начал движение надо проверить каждый винтик, да и строителям доработать все нюансы.

Игорь Ковалев, директор ОАО «Беллифтмонтаж»:

– Надо устранить замечания строителей, а несколько серьезных замечаний там есть, или получить согласование. Устранят, и после этого в течении нескольких часов мы сможем запустить лифты.

Та же улица, тот же дом, только корпус другой. И такая же история с лифтом. Однако жители этого дома по горячим следам успели попасть под гарантийное обслуживание и запустить лифт.

Если в этих четырех подъездах проблема, то есть лифт, уже несколько лет не движется с места, то в этом – лед, а точнее лифт, тронулся еще летом прошлого года. Только вот жители этому факту не совсем рады, ведь платят они за него слишком дорого.

На весь подъезд получается 1 200 000, а если разделить на каждую квартиру, то сумма превысит 40 тысяч белорусских рублей. Если в столице каждый житель за пользование лифтом платит чуть больше тысячи белорусских рублей, то в районе его стоимость увеличивается почти в 30 раз. Насколько такие суммы правомерны, нам объяснили в организации «Лифтсервис».

Михаил Ботян, генеральный директор ОАО «Лифтсервис»:

– Если посчитать даже зарплату одного оператора на диспетчерском пункте и умножить на 4,5, то это получится уже порядка 2 миллионов. А там обслуживается 6 лифтов. Поэтому им это дорого, а для нас это обслуживание является убыточным.

Чем больше лифтов обслуживает диспетчерская служба, тем ниже плата за пользование с квартиры. По этой схеме, к примеру, цена движения лифта в деревенской высотной больнице может доходить до 120 тысяч белорусских рублей в месяц! С ситуацией в поселке Ждановичи непонятно одно – почему невозможно подключить пару лифтов из района к более крупной диспетчерской службе в Минске?

Если же у соседей на Парковой с запуском лифта все решится положительно, то горе-новоселам в будущем придется столкнуться с очередными сложностями. Лифт для них станет долгожданным, а золотым.